Nederland op een na grootste importeur e-bikes van EU

Nederland heeft in 2021 ruim 324.000 elektrische fietsen geïmporteerd. Daarmee was Nederland, na Duitsland, de grootste importeur van e-bikes in de Europese Unie. Dat meldt Eurostat. Volgens het Europese statistiekbureau werden in de hele EU vorig jaar bijna 1,5 miljoen elektrische fietsen ingevoerd.

Alleen Duitsland importeerde iets meer e-bikes dan Nederland, bijna 328.000. Frankrijk (178.000) en België (76.000) volgden. De elektrische fietsen die naar de EU werden verscheept, kwamen vooral uit Taiwan, China en Vietnam. Overigens worden ze niet allemaal hier bereden: fietsen die later weer zijn doorgevoerd zijn ook in deze cijfers meegenomen.

Marktonderzoeker Multiscope schatte eerder dit jaar op basis van een enquête dat Nederland zo’n 4,9 miljoen e-bikes telt. Volgens dat onderzoek zijn e-bikebezitters vaak ouder dan vijftig jaar en zij hebben een modaal tot twee keer modaal inkomen.