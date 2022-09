Onderzoeksinstituut: Duitse economie wacht recessie deze winter

Duitsland komt komende winter in een recessie terecht, voorspelt het Duitse onderzoeksinstituut Ifo in zijn herfstprognose. De toonaangevende instelling verlaagde zijn raming voor de groei van de grootste economie van Europa voor volgend jaar. Dit jaar rekent Ifo op 1,6 procent groei. Volgend jaar zal dat een krimp van 0,3 procent zijn.

De inflatie zal dit jaar gemiddeld 8,1 procent bedragen en volgend jaar 9,3 procent. “De stopzetting van de gasleveringen uit Rusland tijdens de zomer en de drastische prijsstijgingen die daarvan het gevolg waren, hebben het economisch herstel na de coronacrisis in de kiem gesmoord”, aldus het Ifo. “We verwachten pas in 2024 een terugkeer naar een normale situatie, met een groei van 1,8 procent en een inflatie van 2,5 procent.” In vergelijking met een prognose van juni heeft Ifo zijn groeiprognose voor 2023 met 4 procentpunten verlaagd en zijn inflatieprognose met 6 procentpunten verhoogd.

Clemens Fuest, het hoofd van het instituut, zei tegen de krant Tagesspiegel dat de energieprijzen op de lange termijn zullen dalen omdat Rusland zijn gas en olie aan andere landen zal verkopen. Deze landen zouden op hun beurt dan weer minder gas uit andere bronnen kopen, dat “dan naar Europa zal stromen”, zei hij. De econoom pleitte voor een substantieel aanbod van overheidssteun aan bedrijven nu de energiecrisis voortduurt, maar die bedrijven kunnen niet louter afhankelijk zijn van de steun. Volgens hem hebben bedrijven over het algemeen minder hulp nodig dan tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis.