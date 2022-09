Philips licht hoger op Damrak na miljardenclaim door VEB

Philips ging maandag licht omhoog op het Damrak. Investeerders lijken niet onder de indruk van het nieuws dat beleggersvereniging VEB miljarden wil zien van het zorgtechnologieconcern vanwege de schade die beleggers zouden hebben geleden door de slaapapneuaffaire. Volgens de VEB heeft Philips patiënten en aandeelhouders verkeerd geïnformeerd over de kwestie. De belangenorganisatie raamt de schade die beleggers hebben geleden door de koersverliezen van het aandeel op 16 miljard euro.

Philips (plus 0,7 procent) kondigde vorig jaar aan 5,5 miljoen apneu-apparaten te moeten terugroepen omdat in bepaalde apparaten isolatieschuim kon afbrokkelen, wat mogelijk ernstige gezondheidsschade voor patiënten oplevert. Uit documenten van de Amerikaanse toezichthouder FDA blijkt echter dat er al in 2015 aanwijzingen waren dat er iets mis was. De VEB wil eerst in gesprek met Philips. Mogelijk volgt een stap naar de Ondernemingskamer met het verzoek onderzoek te doen naar de gang van zaken bij Philips sinds 2015.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 687,56 punten. Vrijdag won de hoofdindex al 1,7 procent. De MidKap steeg 0,9 procent tot 947,55 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,8 procent. De Londense FTSE-index klom 0,6 procent. De Britse economie groeide in juli met 0,2 procent, na een krimp van 0,6 procent een maand eerder.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en staalfabrikant ArcelorMittal waren de sterkste stijgers in de AEX, met winsten van 2,3 procent. Ook ING (plus 2,1 procent) ging verder omhoog na de stevige renteverhoging van de Europese Centrale Bank van afgelopen week. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden in de staartgroep met minnen tot 0,6 procent. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse overheid nog strenger wil optreden tegen de export van geavanceerde chips naar China.

In de MidKap won advies- en ingenieursbureau Arcadis 1 procent na de aankondiging van een kleine overname in Duitsland. Bij de kleinere bedrijven zakte Accsys 5,5 procent na een handelsupdate. De houtveredelaar waarschuwde dat de Tricoya-fabriek in het Engelse Hull naar verwachting dit jaar niet operationeel zal zijn en dat de kosten hoger zullen uitvallen dan eerder gedacht. Eind juni liet Accsys al weten dat de bouw van de nieuwe fabriek kampt met vertragingen.

De euro stond op 1,0175 dollar, tegen 1,0038 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 86,14 dollar per vat. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 92,33 dollar per vat.