Reissector op winst op beurs Tokio om aanstaande versoepelingen

De aandelenbeurs in Japan noteerde maandag hoger in navolging van de stevige koerswinsten op Wall Street voor het weekend. Beleggers lijken zich neer te leggen bij het vooruitzicht van verdere renteverhogingen door de centrale banken. Reisaandelen in Tokio knalden omhoog na berichten in lokale media dat de Japanse regering van plan is individuele reizen te hervatten, de eis om groepsreizen te boeken zou komen te vervallen. Sinds de coronapandemie is reizen naar Japan aan strikte regels verbonden.

De Nikkei-index noteerde tegen het einde van de handelsdag 1,1 procent hoger op 28.520,22 punten. Luchtvaartmaatschappij Japan Airlines steeg 2 procent en rivaal ANA Holdings klom dik 2 procent na de berichten over de poging om toerisme en zakenreizen nieuw leven in te blazen. Reisbedrijven als HIS en AirTrip wonnen respectievelijk 2 procent en ruim 7 procent. Momenteel geldt een maximum aantal reizigers dat dagelijks naar Japan mag reizen.

De zwakke yen trekt mogelijk ook internationale toeristen, aangezien het voor hen goedkoper is geworden Japan te bezoeken. De munt staat momenteel in waarde op het laagste niveau afgezet tegen de dollar in bijna een kwart eeuw.

De All Ordinaries in Sydney steeg 1,1 procent. De beurzen in China, Hongkong en Zuid-Korea bleven vanwege een feestdag gesloten.