Veiling verzekeringsproducten op Russische obligaties van start

In Londen wordt een veiling gehouden waarbij investeerders kunnen bieden op de verzekeringsproducten die zijn afgesloten op Russische obligaties. Rusland kon in juni geen geld overmaken naar schuldeisers van zijn buitenlandse obligaties door westerse sancties tegen het land vanwege de invasie van Oekraïne. Moskou bleef daardoor voor het eerst sinds 1918 in gebreke met de rentebetalingen op zijn buitenlandse schuld.

Het niet betalen van zijn schuld leidde tot een ingewikkeld proces om beleggers te compenseren die zogeheten credit default swaps (CDS) hadden gekocht. Dat is een soort verzekering die obligatiehouders kunnen kopen om zich te beschermen tegen wanbetaling door de uitgever van de lening. De veiling werd herhaaldelijk uitgesteld omdat de organisatoren ervoor moesten zorgen dat de westerse sancties de uitbetaling van deze verzekeringsproducten niet zouden blokkeren.

Eind juni verstreek de respijtperiode voor een bedrag van ongeveer 100 miljoen dollar aan rentebetalingen, die Rusland sinds 27 mei aan buitenlandse investeerders verschuldigd was. Door het verstrijken van die termijn kon Rusland als wanbetaler worden beschouwd. Moskou zelf ontkent dat het zijn rekeningen niet meer kan betalen, maar dat het tot niet-betalen wordt gedwongen door het Westen. Rusland spreekt dan ook van een “kunstmatige” wanbetaling.

Internationale ratingbureaus, de instellingen die bepalen of een land in gebreke is, kunnen officieel ook niet verklaren of Rusland in gebreke is. Dat komt door de westerse sancties die hen verbieden om nog een oordeel te geven over Russische schuldpapieren. De officiële uitspraak werd daarom overgelaten aan een weinig bekend panel van investeerders, het zogeheten Credit Derivatives Determinations Committee (CDDC), dat veilingen in verzekeringsproducten tegen kredietverzuim organiseert. Eind juni verklaarde het CDDC, bestaande uit vijftien banken en financiële instellingen, dat de gemiste betaling van Rusland een “kredietgebeurtenis” vormde die uitbetaling van de kredietverzekering mogelijk maakt.

Twijfels of de veilingen niet in strijd zouden zijn met de westerse sancties veroorzaakten een vertraging van drie maanden. Buitenlandse investeerders mogen geen Russische obligaties meer verhandelen, en de veilingen zijn in wezen transacties waarbij dergelijke activa betrokken zijn. Maar het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft in juli een ontheffing verleend om de veiling van acht Russische obligaties deze maand mogelijk te maken.