Wereldwijde crises leiden tot hogere premie herverzekeraars

De hoge inflatie, klimaatverandering en wereldwijde geopolitieke spanningen zullen leiden tot hogere premies bij grote herverzekeraars. Door die wereldwijde ontwikkelingen nam de vraag bij verzekeraars naar het afdekken van hun risico’s namelijk toe. Dat zeggen grote herverzekeraars tijdens een jaarlijks congres in Monte Carlo.

Reguliere verzekeraars kunnen zich bij herverzekeraars indekken tegen het financiële risico dat ze (veel) moeten uitkeren. Vooral de oorlog in Oekraïne en de stijgende inflatie zijn onderwerp van gesprek in Monaco. De gevolgen daarvan komen bovenop de geleden schade door de coronacrisis en natuurrampen. Daardoor zouden tarieven in sommige markten met 10 procent of meer kunnen stijgen.

Eerder waarschuwde herverzekeraar Munich Re al voor hogere premies als gevolg van klimaatverandering. Dat kwam onder meer door grote overstromingen in Europa vorig jaar. Die hebben in totaal voor zo’n 46 miljard euro aan schade veroorzaakt. Het grootste deel, 33 miljard euro, werd in Duitsland geleden. Volgens Munich Re was het de duurste natuurramp in de Duitse geschiedenis.