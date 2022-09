Aanhoudingen in witwaszaak, ook Jumbo-baas mogelijk verdacht

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag negen aanhoudingen gedaan in een omvangrijk witwasonderzoek. Jumbo-topman Frits van Eerd is mogelijk een van de verdachten. In opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland vinden er dinsdagochtend “zoekingen” plaats in Nederland, zegt een woordvoerster van het OM. Volgens Omroep Brabant is er een inval in het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther in Noord-Brabant.

Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen. Daarnaast zou het gaat om btw-fraude. Naast de hoofdverdachte zitten nog acht personen vast.

Het betreft een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Volgens het OM vinden er in diverse woningen en bedrijfslocaties, verspreid over Groningen, Drenthe en Noord-Brabant, doorzoekingen plaats. Een van die locaties zou dus het huis van Van Eerd zijn, al wordt dit niet door het OM bevestigd.

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel. De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude.

Jumbo was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.