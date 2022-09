Amerikaans inflatiecijfer centraal op Beursplein 5

Beleggers op de Amsterdamse beurs letten dinsdag vooral op het nieuwste inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Economen verwachten dat de stijging van het algemene prijspeil in de VS in augustus enige afkoeling laat zien ten opzichte van een maand eerder. Dat komt vooral door een daling van de benzineprijzen. Als blijkt dat de inflatie een piek heeft bereikt, zou de Federal Reserve mogelijk de rente minder agressief hoeven te verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine minnen openen na het recente sterke herstel. De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag licht vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent in de plus. In Hongkong waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde noteerde de Hang Seng-index 0,3 procent hoger.

Op het Damrak zal het aandeel Philips mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Franse bank Société Générale hebben hun aanbeveling voor het zorgtechnologiebedrijf verhoogd naar kopen. Shell liet weten de uitbetaling van het dividend met een dag te verschuiven naar 20 september vanwege de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth, die op 19 september wordt gehouden.

Verzekeraar NN Group kondigde aan overeenstemming te hebben bereikt met Generali over de verkoop van de voormalige MetLife pensioenactiviteiten in Polen. Een verkoopsom werd niet vermeld. Volgens NN heeft de verkoop geen grote impact op het operationeel resultaat.

De Europese beurzen gingen maandag opnieuw stevig vooruit. De AEX sloot 1,6 procent hoger op 696,87 punten en de MidKap won ook 1,6 procent, tot 954,86 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 2,4 procent. Ook Wall Street zette de opmars voort. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent in de plus op 32.381,34 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent en techbeurs Nasdaq klom 1,3 procent.

De euro was 1,0137 dollar waard, tegen 1,0128 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 87,72 dollar per vat. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 93,79 dollar per vat.