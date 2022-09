Amerikaanse inflatie koelt minder af dan verwacht in augustus

De inflatie in de Verenigde Staten is in augustus verder afgekoeld ten opzichte van een maand eerder. Dat kwam vooral doordat Amerikanen afgelopen maand minder geld aan benzine kwijt waren. Volgens de Amerikaanse overheid bedroeg de inflatie vorige maand 8,3 procent op jaarbasis, tegen 8,5 procent in juli. De inflatie lijkt daarmee in juni een piek te hebben bereikt op 9,1 procent. Dat was het hoogste niveau in ruim veertig jaar.

De stijging van de consumentenprijzen viel wel hoger uit dan verwacht. Economen hadden in doorsnee gerekend op een inflatie in ’s werelds grootste economie van 8,1 procent op jaarbasis. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,1 procent, terwijl was gerekend op een daling van 0,1 procent.

Exclusief de sterke schommelende energieprijzen nam de inflatie op maandbasis met 0,6 procent toe. Op jaarbasis bedroeg deze zogeheten kerninflatie 6,3 procent, tegen 5,9 procent in juli. Ook dit cijfer viel hoger uit dan de 6,1 procent die economen hadden voorzien.

Het inflatiecijfer is van groot belang voor de Amerikaanse centrale bank, die bezig is de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan. De Federal Reserve heeft dit jaar al meermaals de rente opgekrikt. Bij de afgelopen twee rentebesluiten werd de rente met stevige stappen van 0,75 procentpunt opgeschroefd. Nu de inflatie lijkt af te koelen, zou de Fed mogelijk de rente in de toekomst wat minder sterk hoeven te verhogen.

De Amerikaanse centralebankenkoepel vergadert volgende week opnieuw over de rente. Bij die vergadering lijkt de rente nog wel opnieuw met 0,75 procentpunt te worden verhoogd. Centralebankpresident Jerome Powell heeft namelijk in augustus nog laten weten dat de Fed krachtig zal blijven optreden om de inflatie terug te brengen tot de doelstelling van 2 procent. Volgens Powell zal de economie langere tijd last houden van deze ingrepen, maar als het niet lukt om de prijsstijgingen in te dammen zijn de gevolgen nog veel schadelijker.