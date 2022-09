Berisping Decathlon en H&M om onduidelijkheid duurzaamheidsclaims

De sportketen Decathlon en modeketen H&M zijn onduidelijk geweest over duurzaamheid en hebben claims op dat gebied onvoldoende onderbouwd, stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dinsdag. Volgens de waakhond beloven de bedrijven beterschap en doneren ze respectievelijk 400.000 euro en 500.000 euro aan duurzame doelen ter compensatie.

Aanleiding voor de tik op de vingers is dat de ACM veel “mogelijke misleidende duurzaamheidsclaims” constateerde in de kledingsector. Kledingaanbieders werden in het voorjaar van 2021 hierop aangesproken. Hierna werd het onderzoek voortgezet bij onder meer Decathlon en H&M. Zo bleken deze bedrijven producten aan te bieden met termen zoals ‘Ecodesign’ en ‘Conscious’, zonder hierbij direct het voordeel qua duurzaamheid te benoemen.

Tijdens het onderzoek hebben de bedrijven toegezegd hun werkwijze aan te passen De ACM gaat gedurende twee jaar controleren of ze die belofte nakomen. In algemene zin zegt de toezichthouder de kledingbranche goed in de gaten te blijven houden. “De ACM sluit niet uit dat wanneer zij in de toekomst een overtreding vaststelt dit tot een boete zal leiden”, aldus de organisatie in een persbericht.

Bedrijven die claims doen op het gebied van duurzaamheid moet ervoor zorgen dat die juist, duidelijk en controleerbaar zijn. Anders is er sprake van misleiding van consumenten.