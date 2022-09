Britse werkloosheid op laagste punt sinds 1974

Het Britse werkloosheidscijfer is gedaald tot het laagste niveau sinds 1974, meldt het Britse statistiekbureau. In de drie maanden tot en met juli was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos, tegen 3,8 procent in de drie voorgaande maanden.

Economen hadden verwacht dat het werkloosheidscijfer ongewijzigd zou blijven. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt werd mede veroorzaakt door mensen die de arbeidsmarkt verlieten, bijvoorbeeld door uitval door ziekte. Ook verlieten jonge mensen de arbeidsmarkt om die te verruilen voor een studie.

Hoewel veel werknemers loonsverhoging hebben ontvangen is hun reƫle inkomen gedaald met 2,8 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dit heeft alles te maken met de Britse inflatie, die op 10 procent ligt.