Dieprode koersen op Wall Street na teleurstellend inflatiecijfer

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met dieprode cijfers de handel uitgegaan. Daarmee kwam een abrupt einde aan de recente reeks van winsten. Het sentiment onder beleggers op Wall Street werd keihard geraakt door tegenvallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De inflatie in ’s werelds grootste economie viel hoger uit dan verwacht en daardoor kan de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve verder doorgaan met het agressief verhogen van de rente.

De consumentenprijzen in de VS stegen in augustus met 8,3 procent op jaarbasis. Economen hadden echter gerekend op een afzwakking van de inflatie tot 8,1 procent, van 8,5 procent in juli. De Fed heeft de rente al een aantal keren flink verhoogd om de inflatie aan te pakken. Mogelijk wordt de rente volgende week zelfs nog sterker verhoogd. Op de financiƫle markten is er vrees dat die sterke renteverhogingen tot een economische recessie kunnen leiden.

De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 3,9 procent lager op 31.104,97 punten. De brede S&P 500 zakte 4,3 procent tot 3932,69 punten en de technologiebeurs Nasdaq kelderde 5,2 procent tot 11.633,57 punten. Het zijn de grootste verliezen in meer dan twee jaar.

Zwaarwegende techbedrijven als Amazon, Apple, Facebook-moeder Meta en Microsoft kregen rake klappen met koersdalingen tot wel 9 procent. Tesla verloor 4 procent.

Google-moeder Alphabet werd bijna 6 procent lager gezet. Google wordt geconfronteerd met schadeclaims tot 25 miljard euro in twee collectieve rechtszaken. De claims worden naar verwachting volgende week officieel ingediend. De twee zaken worden aangespannen namens uitgevers in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie die zeggen dat ze zijn benadeeld door Google met praktijken rond digitale advertenties.

Twitter wist zich aan de negatieve stemming te onttrekken met een plus van 0,8 procent. De aandeelhouders van het socialemediabedrijf stemden dinsdag tijdens een aandeelhoudersvergadering voor een overname door Tesla-topman Elon Musk. Twitter en Musk bereikten in april een akkoord over de overname van 44 miljard dollar, maar Musk wil van de deal af vanwege onenigheid over het aantal nepaccounts op de berichtendienst. Twitter wil de miljardair via de rechter dwingen het bedrijf alsnog over te nemen.

De euro stond op 0,9973 dollar, tegen 1,0006 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 87,53 dollar per vat. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 93,38 dollar per vat.