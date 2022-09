Duitse bankenclub: inkomen veel huishoudens volledig op

Een meerderheid van 60 procent van de huishoudens in Duitsland moet het volledige maandinkomen gebruiken om zo de sterk gestegen prijzen van energie en levensmiddelen op te kunnen vangen. Dat meldde de Duitse spaarbankenassociatie DSGV op basis van onderzoek. DSGV waarschuwt dan ook dat veel huishoudens daardoor veel minder zullen uitgeven aan bijvoorbeeld horeca, vrijetijdsbesteding, vakanties en winkelen omdat de kosten voor levensonderhoud zo hoog zijn. Ook kunnen zij nauwelijks spaargeld opzij zetten.

De Duitse regering is bezig met steunmaatregelen om huishoudens te helpen met de hoge inflatie. Zo werd onlangs een nieuw steunpakket van ruim 65 miljard euro aangekondigd, met onder meer hulp voor gepensioneerden en studenten. Overigens zou er in Duitsland veel ontevredenheid heersen over dit nieuwe steunpakket. Bijna de helft van de Duitse bevolking vindt dat dit onvoldoende is om huishoudens te helpen tegen de hoge inflatie, aldus een recente peiling van televisiezender ZDF.

DSGV-president Helmut Schleweis is ook bezorgd over de dreiging voor bedrijven door de hoge energieprijzen. De organisatie wil dat er een maximum komt op de prijzen voor stroom en gas voor bedrijven, want anders kunnen ondernemingen failliet gaan. Ook andere bedrijfsorganisaties in Duitsland hebben hun zorgen geuit. Zo zei de branchevereniging voor de energie- en watersector BDEW dinsdag dat de steunmaatregelen voor de overheid tot dusver grotendeels naar huishoudens zijn gegaan. “Maar nu moet de overheid zich ook richten op op middelgrote ondernemingen en nutsbedrijven.”