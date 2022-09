Gameconcern Nintendo beleeft koerssprong op beurs Tokio

Spelcomputermaker Nintendo beleefde dinsdag op de beurs in Japan een koerssprong van dik 5 procent. De Japanse onderneming profiteerde van de succesvolle lancering van online shootergame Splatoon 3. De game werd in het eerste weekend dat het beschikbaar was al krap 3,5 miljoen keer verkocht. Het was daarmee het succesvolste debuut voor een game op de Switch spelconsole. Tot nu toe was die eer voor Animal Crossing: New Horizons dat in het eerste weekend bijna 1,9 miljoen keer werd verkocht.

Beleggers zijn ook in afwachting van het inflatierapport uit de Verenigde Staten. Dat rapport is van belang voor de mate waarin de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve de rentes in de Verenigde Staten verhoogt.

Autoproducent Nio was op de beurs van Hongkong een opvallende winnaar. Het concern profiteerde van een positief analistenrapport. Volgens kenners van Deutsche Bank is Nio voor investeerders qua bedrijven de beste keus als het gaat om de Chinese markt voor elektrische auto’s. De automaker wist in augustus ook meer auto’s te verschepen in vergelijking met concurrenten als Xpeng en Li Auto.

Nio stond kort na de openingsbel circa een vijfde hoger. In de loop van de sessie werd de winst wel iets minder. Tussentijds noteerde het aandeel nog altijd 13,5 procent hoger. Volgens Deutsche Bank wordt het aandeel ondergewaardeerd. Daarbij werd in het bijzonder gewezen op de inspanningen van het bedrijf met betrekking tot de gebruikerservaring, batterijverwisseling, overzeese uitbreiding en interne batterijcelontwikkeling. Xpeng liet op zijn beurt een winst van 1,7 procent noteren. Li Auto stond 0,6 procent lager.

De Hang Seng-index noteerde 0,4 procent in de plus. Net als in Zuid-Korea en in China kwamen beleggers in Hongkong terug van een lang weekend. Maandag bleven de graadmeters vanwege een feestdag gesloten. Op de aandelenmarkten in China stonden kleine winsten op de borden.

De Kospi in Seoul liet een winst van 2,5 procent zien. Vooral chipmakers als zwaargewicht Samsung (plus 4,5 procent) en SK Hynix (plus 4,1 procent) droegen bij aan de winst. In Japan stond de Nikkei-index tegen het einde van de handel op een winst van 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney noteerde 0,7 procent hoger.