IMF kijkt naar plan noodfinanciering landen om voedselproblemen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bekijkt een plan waarin noodfinanciering gegeven wordt aan landen die het hardst lijden onder de oorlog in de Oekraïne en de voedselschaarste die daardoor is ontstaan, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Oekraïne zelf en ook bepaalde landen in Afrika zouden er mogelijk mee geholpen zijn.

Bekeken wordt of landen die met begrotingsproblemen worstelen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne financieel ondersteund kunnen worden, zonder dat daarbij aan hen voorwaarden worden opgelegd die normaal gelden bij IMF-leningen. Het plan is nog niet formeel goedgekeurd door het bestuur van het IMF, naar verwachting gebeurt dat nog voor de jaarlijkse vergadering in oktober.

Door de Russische inval is er sprake van verstoringen van aanvoerroutes en andere handelsproblemen, waardoor de voedselprijzen flink zijn gestegen. Veel Afrikaanse landen kampen met voedseltekorten en acute honger. Oekraïne, dat veel geld kwijt is aan de oorlog tegen Rusland, is ook hard op zoek naar extra geld om de schatkist te vullen.