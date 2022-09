Jumbo zegt te hebben begrepen dat het onderzoek van de FIOD zich niet richt op het supermarktbedrijf, maar dat “in het kader van het onderzoek wel vragen worden gesteld aan Frits van Eerd”.

Dinsdag meldde het OM Noord-Nederland dat er op meerdere plekken in het land invallen werden gedaan in een omvangrijk witwasonderzoek. Ook werd het huis van Jumbo-topman Van Eerd in Heeswijk-Dinther in Noord-Brabant binnengevallen.