Ook staking in haven Liverpool ophanden na afwijzen loonbod

Havenmedewerkers in Liverpool hebben maandagavond een laatste loonbod van hun werkgever afgewezen, waardoor een staking waarschijnlijk is. Ze willen op 20 september voor twee weken het werk neerleggen. Omdat de staking zou samenvallen met een staking in de haven van Felixstowe, dreigt meer dan de helft van de Britse containerexport en -import stil te vallen.

Havenuitbater Peel Ports bood het havenpersoneel in Liverpool een loonsverhoging van 7 procent en een bonus van 750 pond (omgerekend ongeveer 866 euro). Maar vakbond Unite neemt geen genoegen met een loonsverhoging van minder dan 10 procent.

Ook de havenmedewerkers in Felixstowe wezen een loonbod af. Die behelsde een loonsverhoging van 7 procent en een eenmalige bonus van 500 pond. In deze haven zijn de medewerkers nu van plan om van 27 september tot 5 oktober te gaan staken.

In augustus werd ook al gestaakt in Felixstowe, de drukste containerhaven van het Verenigd Koninkrijk. Toen legden bijna 2000 medewerkers voor acht dagen het werk neer.