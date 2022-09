De Canadese patatmaker McCain Foods heeft het Nederlandse Scelta Products overgenomen, een producent van diepvriessnacks op basis van groenten. Hoeveel geld met de overname gemoeid is, is niet bekendgemaakt.

Scelta Products opereert wereldwijd. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in het Zeeuwse Kruiningen. Met de overname wil McCain investeren in plantaardige snacks, waar volgens het bedrijf steeds meer vraag naar is.