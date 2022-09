Philips en Aegon in kopgroep van licht hogere AEX

Zorgtechnologieconcern Philips en verzekeraar Aegon stonden dinsdag in de kopgroep van de AEX-index, die een kleine winst liet zien. Beide bedrijven kregen een koopadvies van de Franse bank Société Générale. Beleggers deden het verder rustig aan na het recente sterke herstel en keken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt.

Economen verwachten dat de stijging van het algemene prijspeil in de Verenigde Staten in augustus enige afkoeling laat zien ten opzichte van een maand eerder. Dat komt vooral door een daling van de benzineprijzen. Als blijkt dat de inflatie een piek heeft bereikt, zou de Federal Reserve mogelijk de rente minder agressief hoeven te verhogen, wat positief is voor aandelenbeleggingen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 699,28 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 956,31 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,3 procent.

Naast Philips (plus 1,3 procent) en Aegon (plus 1 procent) behoorde ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway tot de sterkste stijgers met een plus van 0,9 procent. Chipbedrijf Besi en verffabrikant AkzoNobel sloten de rij met minnen van 0,7 procent.

NN Group won 0,5 procent. De verzekeraar heeft overeenstemming bereikt met Generali over de verkoop van de voormalige MetLife pensioenactiviteiten in Polen. Ahold Delhaize klom 0,4 procent. Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd dreigt een staking bij Delhaize na het mislukken van het sociale overleg bij de Belgische supermarktketen.

Onward Medical maakte een koerssprong van ruim 44 procent. Het medisch technologiebedrijf heeft positieve resultaten behaald met het onderzoek naar het herstellen van de hand- en armfunctie na een dwarslaesie.

In Zürich won UBS 0,9 procent. De Zwitserse bank is van plan het dividend dit jaar met 10 procent te verhogen. Ook komt het financiële concern dat onder leiding staat van de Nederlander Ralph Hamers met een aandeleninkoopprogramma. De bank wil overtollig kapitaal teruggeven aan beleggers na het mislukken van de overname van het Amerikaanse Wealthfront.

Ocado kelderde bijna 11 procent in Londen na publicatie van de kwartaalcijfers. De Britse onlinesupermarkt waarschuwde daarbij voor een lagere jaaromzet doordat consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven door de hoge inflatie.

De euro stond op 1,0159 dollar, tegen 1,0128 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent in prijs tot 88,78 dollar per vat. Brentolie kostte 1 procent meer op 94,99 dollar per vat.