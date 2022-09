Stevige min voor beurs Amsterdam na inflatiecijfer VS

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een stevig verlies gesloten, waarmee een einde kwam aan de recente winstreeks. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar het belangrijke inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, dat hoger uitviel dan verwacht. Door die hoger dan verwachte inflatie zal de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve waarschijnlijk doorgaan met het agressief verhogen van de rente. Met name de techbedrijven op Beursplein 5 moesten het ontgelden, met betalingsverwerker Adyen als grootste daler bij de hoofdfondsen.

De AEX eindigde 1,8 procent in het rood op 684,23 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 940,85 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt lieten koersverliezen tot 1,6 procent zien.

Adyen was de grootste daler in de hoofdindex op het Damrak met een verlies van 8 procent. Ook de chipbedrijven ASMI, ASML en Besi waren in de onderste regionen te vinden met dalingen tot 6,6 procent, net als maaltijdbezorger Just Eat Takeaway die 5,7 procent inleverde. Zorgtechnologiebedrijf Philips ging 1,4 procent omlaag, ondanks een koopadvies van de Franse bank Société Générale. Supermarktconcern Ahold Delhaize voerde de twee stijgers in de AEX aan met een plus van 0,9 procent, gevolgd door telecombedrijf KPN (plus 0,4 procent).

In de MidKap bungelde de producent van roestvast staal Aperam onderaan met een min van 7,2 procent. Ook luchtvaartconcern Air France-KLM had het lastig bij de middelgrote bedrijven met een verlies van ruim 4 procent. Kunstmestfabrikant OCI was koploper in de MidKap met een plus van 2 procent.

In Zürich won UBS 1,3 procent. De Zwitserse bank is van plan het dividend dit jaar met 10 procent te verhogen. Ook komt het financiële concern dat onder leiding staat van voormalig ING-topman Ralph Hamers met een aandeleninkoopprogramma. De bank wil overtollig kapitaal teruggeven aan beleggers na het mislukken van de overname van het Amerikaanse Wealthfront.

Ocado kelderde bijna 15 procent in Londen na publicatie van de kwartaalcijfers. De Britse onlinesupermarkt waarschuwde daarbij voor een lagere jaaromzet doordat consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven door de hoge inflatie.

De euro stond op 1,0006 dollar, tegen 1,0128 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent in prijs tot 86,57 dollar per vat. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 92,44 dollar per vat.