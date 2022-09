Wall Street flink omlaag na tegenvallend inflatiecijfer VS

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag flink omlaag na het recente sterke koersherstel. De stemming onder beleggers op Wall Street werd gedrukt door een tegenvallend inflatiecijfer. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in augustus met 8,3 procent op jaarbasis. Economen hadden echter gerekend op een sterkere afkoeling van de inflatie tot 8,1 procent, van 8,5 procent in juli.

De lagere inflatie wordt vooral veroorzaakt door een daling van de benzineprijzen, waardoor Amerikanen minder geld kwijt zijn aan de pomp. Exclusief de sterke schommelende energieprijzen kwam de inflatie uit op 6,3 procent, tegen 5,9 procent in juli. Ook deze zogeheten kerninflatie, die de Amerikaanse centrale bank scherp in de gaten houdt, viel hoger uit dan economen hadden voorzien.

De Federal Reserve heeft de rente al een aantal keren flink verhoogd om de inflatie aan te pakken en zal dat naar verwachting volgende week opnieuw doen. Beleggers hadden gehoopt dat de Fed de rente minder agressief zou gaan verhogen bij een meevallend inflatiecijfer.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,9 procent lager op 31.754 punten. De brede S&P 500 zakte 2,3 procent tot 4015 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor ruim 3 procent tot 11.887 punten.

Oracle steeg 0,8 procent. De producent van bedrijfssoftware zag de omzet afgelopen kwartaal met 18 procent stijgen, mede dankzij een sterke groei van de cloudacitviteiten. De winst werd wel wat gedrukt door de sterke dollar.

Twitter ging bijna 1 procent omlaag. De aandeelhouders van het socialemediabedrijf stemmen dinsdag tijdens een aandeelhoudersvergadering over het overnamebod van Tesla-topman Elon Musk. Twitter en Musk bereikten in april een akkoord over de overname van 44 miljard dollar, maar Musk wil van de deal af vanwege onenigheid over het aantal nepaccounts op de berichtendienst. Twitter wil de miljardair via de rechter dwingen het bedrijf alsnog over te nemen.

Google-moeder Alphabet werd 3,7 procent lager gezet. Internetbedrijf Google wordt geconfronteerd met schadeclaims tot 25 miljard euro in twee collectieve rechtszaken. De claims worden naar verwachting volgende week officieel ingediend. De twee zaken worden aangespannen namens uitgevers in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie die zeggen dat ze zijn benadeeld door Google met praktijken rond digitale advertenties.