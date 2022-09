‘Zoekingen’ gaande in opdracht van OM Noord-Nederland

In opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland vinden er dinsdagochtend “zoekingen” plaats in Nederland, zegt een woordvoerster van het OM.

Omroep Brabant meldt dat er een inval is bij het huis van topman Frits van Eerd, van supermarktketen Jumbo. Het zou gaan om een huis aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther in Noord-Brabant dat bezocht wordt door politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD.

“Er zijn inderdaad onderzoeken, wij gaan hier later een kort bericht van naar buiten doen”, aldus de woordvoerster van het OM in reactie. Dat er een inval is in Heeswijk-Dinther bij de topman van Jumbo kon ze niet bevestigen. Zij zegt te wachten op een seintje van de onderzoeksleider voordat ze meer mededelingen kan doen.

Jumbo was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.