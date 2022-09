Aandacht voor DSM op Damrak na koopadvies

Op het Damrak gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar DSM. Analisten van Jefferies schroefden hun advies voor het speciaalchemiebedrijf op naar kopen. Daarnaast verwerken beleggers de koersval op Wall Street, die werd veroorzaakt door het teleurstellende inflatiecijfer van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse inflatierapport zorgde dinsdag ook al voor koersdruk op de Europese markten, maar Wall Street zakte na de slotbel in Europa verder weg en beleefde de slechtste beursdag sinds juni 2020.

Vooral de technologiebedrijven kregen rake klappen door het vooruitzicht dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente stevig zal blijven verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Voorafgaand aan het inflatiecijfer heerste juist hoop bij beleggers dat de Fed de rente minder agressief zou gaan verhogen. Hogere rentetarieven zijn slecht nieuws voor aandelen in het algemeen en met name voor de snelgroeiende techbedrijven. Techgraadmeter Nasdaq raakte daardoor ruim 5 procent kwijt.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingsverlies van bijna 1 procent. Ook de andere Europese beurzen lijken verder weg te zakken. In Aziƫ gingen de belangrijkste aandelenmarkten woensdag hard omlaag. In Tokio eindigde de Nikkei 2,8 procent in de min en in Hongkong leverde de Hang Seng-index tussentijds 2,5 procent in.

Beleggers houden de blik ook gericht op Brussel. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal de voorstellen onthullen om de energielasten van burgers en bedrijven te verlichten. De commissie wil naar verluidt een prijsplafond van 180 euro per megawattuur instellen voor bedrijven die met duurzame energie elektriciteit opwekken. Ook zouden grote energiebedrijven die met gas elektriciteit opwekken vanaf december een solidariteitsbijdrage moeten betalen over de extra winst die ze maken.

Bij de kleinere bedrijven staat Ajax in de belangstelling. De beursgenoteerde voetbalclub verloor dinsdagavond in de Champions League van Liverpool.

De Europese beurzen gingen dinsdag flink omlaag. De AEX eindigde 1,8 procent in het rood op 684,23 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,6 procent. Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex uiteindelijk 3,9 procent lager en de brede S&P 500 zakte 4,3 procent.

De euro was weer minder waard dan 1 dollar door het vooruitzicht van forse renteverhogingen in de VS. De eenheidsmunt noteerde op 0,9981 dollar, tegen 1,0006 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 86,81 dollar per vat. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 92,67 dollar per vat.