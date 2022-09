Aantal passagiers Schiphol augustus nog niet op niveau pre-corona

Schiphol kreeg vorige maand 5,3 miljoen reizigers over de vloer. Dat betekende een forse stijging ten opzichte van de maanden augustus in coronatijd, maar wel een daling in vergelijking met de periode voor de pandemie.

In de twee voorgaande jaren werd het reizen nog bemoeilijkt door coronamaatregelen. In augustus 2021 ontving Schiphol 3,8 miljoen passagiers, in dezelfde maand in 2020 bijna 1,9 miljoen. In augustus 2019, nog voordat de pandemie was uitgebroken, kreeg Schiphol 6,8 miljoen passagiers over de vloer.

Door personeelstekorten bij de beveiliging en bagageafhandeling kampt Schiphol de laatste tijd met veel problemen. Doordat de luchthaven de zomerdrukte niet goed aankon, werden veel vluchten geschrapt.

Uit de maandcijfers van Schiphol blijkt verder dat het aantal vrachtvluchten met bijna een vijfde is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit waren er 1405, tegen 1743 in augustus 2021. In 2020 ging het om 2188 vrachtvluchten en in het jaar daarvoor om 1194.

In totaal verwerkte Schiphol afgelopen maand 37.730 vluchten. Dat was 18 procent meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van 2019 lag het aantal vliegbewegingen 16 procent lager.