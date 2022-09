AEX houdt verlies beperkt onder aanvoering betaalbedrijf Adyen

De AEX-index op het Beursplein wist woensdag het verlies beperkt te houden, mede dankzij een sterke koerswinst van betaalbedrijf Adyen. Beleggers bleven wel voorzichtig na de koersval op Wall Street, die werd veroorzaakt door het teleurstellende inflatiecijfer in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse inflatierapport zorgde dinsdag ook al voor koersdruk op de Europese markten, maar Wall Street zakte na de slotbel in Europa verder weg en beleefde de slechtste beursdag sinds juni 2020.

De markten verwerken daarnaast de maatregelen die de Europese Commissie voorstelt om consumenten te compenseren voor de hoge energienota’s. Die maatregelen leveren volgens Europese-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen meer dan 140 miljard euro op. De Europese energieministers besluiten vrijdag over de voorstellen, die deels zijn uitgelekt. De maatregelen komen erop neer dat overwinsten van energiebedrijven worden afgeroomd en uitgekeerd aan burgers en bedrijven.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager, op 681,76 punten. De MidKap verloor 0,1 procent, tot 939,95 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,5 procent. De Londense FTSE-index zakte 0,8 procent, ondanks een lichte afkoeling van de Britse inflatie in augustus door lagere benzineprijzen.

Naast Adyen (plus 2,3 procent) stond Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway in de kopgroep met een winst van 1,1 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips en verfproducent AkzoNobel waren de grootste dalers in de AEX, met verliezen van ruim 3 procent.

In Madrid kreeg Inditex er 4,5 procent bij. Het Spaanse moederbedrijf van winkelketens als Zara, Bershka en Pull & Bear heeft in de eerste helft van het jaar goede zaken gedaan, ondanks de zorgen over de dalende koopkracht van consumenten. Het bedrijf wist zijn prijzen flink te verhogen en zag de omzet en winst stijgen tot recordniveaus.

Lufthansa verloor meer dan 3 procent in Frankfurt. De Duitse overheid heeft het resterende belang van bijna 10 procent in de luchtvaartmaatschappij van de hand gedaan. De verkoop leverde de staat 760 miljoen euro op. Uniper kelderde dik 7 procent. De Duitse regering overweegt het noodlijdende energieconcern, dat in de problemen is gekomen door de reductie van de Russische gasleveringen aan Duitsland, te nationaliseren.

De euro was net iets meer waard dan de dollar en noteerde op 1,0011 dollar, tegen 1,0006 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom een fractie in prijs, tot 87,31 dollar per vat. Brentolie kostte 0,1 procent meer, op 93,28 dollar per vat.