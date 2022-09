Arnhems bedrijf gaat wereldtournee Coldplay van stroom voorzien

De Arnhemse scale-up Wattsun gaat mee op wereldtournee met de Britse band Coldplay. Het bedrijf gaat de concerten voorzien van stroom. Onder meer door middel van een speciale dansvloer waarop publiek al dansend energie opwekt. In juli staat Coldplay in de Johan Cruijff Arena.

Volgens medeoprichter Bart Hendriks kunnen concerten daarmee op een groene en duurzame manier van stroom worden voorzien. “Vooral in het verleden was er onvoldoende stroom aanwezig. Vaak wordt er dan gebruikgemaakt van generatoren. Maar nu kunnen concerten ook op een emissieloze manier worden georganiseerd.”

Doordat het publiek danst op een speciale vloer, worden de batterijen van Wattsun opgeladen. Naast de dansvloer kunnen concertbezoekers ook plaatsnemen op een fiets die de batterijen oplaadt. Eerder leverde Wattsun op die manier al duurzame stroom aan festivals als Mysteryland en Awakenings. De batterijen van het bedrijf zijn bovendien modulair, waardoor de capaciteit kan worden uitgebreid door modules te stapelen.

De tour met de naam Music Of The Spheres door het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa begint op 17 mei in het Portugese Coimbra. De belangstelling voor de concerten van Coldplay is groot in Nederland. In eerste instantie zou de Britse band twee concerten geven in Amsterdam, maar dat aantal werd al snel uitgebreid naar vier shows. Inmiddels zijn alle kaarten uitverkocht.