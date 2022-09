Aziatische beurzen hard omlaag na koersdreun op Wall Street

De Aziatische aandelenbeurzen gingen woensdag hard omlaag. Beleggers reageerden op de koersdreun op Wall Street, die volgde op het teleurstellende Amerikaanse inflatiecijfer. De inflatie in de grootste economie ter wereld koelde in augustus minder af dan verwacht. De hoop dat de Federal Reserve de rente minder agressief zal verhogen werd daarmee de grond in geboord en de vrees dat de hogere rentetarieven de economie zullen schaden keerde daarmee terug op de beurzen.

Vooral de technologiebedrijven kregen rake klappen in navolging van de koersval van dik 5 procent van de Amerikaanse techbeurs Nasdaq. In Tokio zakte de grote Japanse techinvesteerder SoftBank ruim 4 procent, elektronicabedrijf Sony verloor bijna 5 procent en chiptester Advantest raakte ook meer dan 4 procent kwijt. De Japanse Nikkei-index werd daardoor 2,7 procent lager gezet ondanks een onverwachte stijging van de Japanse machineorders in juli.

Door het vooruitzicht van hogere rentetarieven in de VS zakte de Japanse yen weer naar het laagste niveau sinds 1998 ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De munt toonde wat herstel nadat de Japanse minister van Financiƫn Shunichi Suzuki waarschuwde dat Bank of Japan mogelijk zal ingrijpen op de valutamarkt om de yen te ondersteunen.

Ook de Chinese techbedrijven als Alibaba, Tencent, Meituan en JD.com moesten het ontgelden met verliezen tot meer dan 4 procent. De Hang Seng-index in Hongkong leed daardoor een tussentijds verlies van 2,6 procent. De Kospi in Seoul daalde 1,3 procent onder aanvoering van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung en SK Hynix, die rond de 2 procent verloren. In Sydney leverde de All Ordinaries 2,4 procent in.

De hoofdindex in Shanghai daalde 1 procent. De grote containerhaven in Shanghai heeft de activiteiten opgeschort vanwege tyfoon Muifa. Ook hebben de twee belangrijkste luchthavens van de Chinese miljoenenstad honderden vluchten geannuleerd door de storm.