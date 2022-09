Ballast Nedam verwacht omzetgroei van meer dan 10 procent in 2022

Bouwconcern Ballast Nedam heeft in de eerste zes maanden van het jaar een bedrijfsresultaat behaald van 23,9 miljoen euro, tegen 14,7 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. “We staan er goed voor en we verwachten positieve langetermijnvooruitzichten voor de (internationale) bouwsector, al blijft voorzichtigheid geboden”, aldus bestuursvoorzitter Kemal Sağlam in een verklaring.

In het eerste halfjaar bedroeg de omzet ruim 605 miljoen euro. Dat is een flinke stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen die uitkwam op ruim 391 miljoen euro. Naar verwachting is er in het hele jaar 2022 sprake van een omzetgroei van meer dan 10 procent, aldus Ballast Nedam. De orderportefeuille bedraagt 1,7 miljard euro. Het bedrijf verwacht dat de financiële resultaten “in lijn” zullen zijn ten opzichte van 2021.

Wat betreft het zakelijk perspectief zegt Sağlam dat “onzekerheid de essentie is van de omstandigheden waarin we ons bevinden”. Hij wijst op de geopolitieke situatie, wereldwijde kostenstijgingen en vertragingen in materiaalleveringen die ook op Ballast Nedam impact hebben. “We zien dat de krapte op de arbeidsmarkt het aannemen van goed personeel bemoeilijkt. Daarnaast hebben kostenfluctuaties, alsmede het stikstofbeleid een vertragend effect op aanbestedingen, met name ook voor grote (infrastructuur)projecten.”