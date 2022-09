Britse inflatie koelt af in augustus door daling benzineprijzen

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in augustus iets afgekoeld door een daling van de benzineprijzen. Vorige maand werd het leven voor de Britten 9,9 procent duurder op jaarbasis, terwijl dat in juli nog 10,1 procent was, meldt het Britse statistiekbureau. De benzineprijs daalde afgelopen maand met 7 procent.

De inflatie koelde daarmee iets meer af dan het door economen verwachte inflatiecijfer van 10 procent. Hoewel de inflatie nog altijd op een hoog niveau blijft, voedt de lichte afkoeling van de prijsstijgingen de hoop dat de inflatie mogelijk over het hoogtepunt heen is. Eerder werd verwacht dat de inflatie pas in oktober een piek zou bereiken doordat de maximale prijzen voor elektra en gas in het Verenigd Koninkrijk die maand weer omhoog zouden gaan.

De regering van de nieuwe Britse premier Liz Truss heeft echter een nieuw pakket maatregelen aangekondigd om de energierekening van huishoudens in toom te houden en de verhoging te bevriezen. De kosten van de maatregelen bedragen rond de 150 miljard pond, omgerekend een kleine 173 miljard euro. De ingrepen zullen volgens economen de inflatie op korte termijn verminderen, maar zullen er naar verwachting voor zorgen dat de inflatie langer aanhoudt. De Bank of England rekende voor de maatregelen van de overheid op een inflatiepiek van meer dan 13 procent in oktober.

De Britse centrale bank heeft de rente dit jaar al meerdere keren verhoogd om de hoge inflatie onder controle te krijgen en zal dat naar verwachting bij de komende vergadering opnieuw doen. Die vergadering zou deze week plaatsvinden maar is vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth uitgesteld tot donderdag 22 september.