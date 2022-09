Brussel komt met regels voor veiligstellen cruciale grondstoffen

De Europese Commissie komt met nieuwe regels om de EU te verzekeren van de aanvoer van cruciale grondstoffen. Dat moet helpen Europa los te maken uit de greep van China op bijvoorbeeld grondstoffen voor chips en accu’s.

De EU moet leren van de wurggreep van gasleverancier Rusland en zich niet uitleveren aan China, waarschuwt commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar jaarlijkse ’troonrede’ in het Europees Parlement in Straatsburg. Ze wijst erop dat China bijna 90 procent van alle zeldzame aardmetalen en 60 procent van al het lithium op aarde verwerkt.

De EU moet volgens Von der Leyen “strategische reserves” aanleggen en schakels in heel de aanvoerketen aanduiden die voor haar van belang zijn. Ze wil zich sterk maken voor nieuwe handelsafspraken met grondstoffenproducenten als India, AustraliĆ«, Chili en Mexico. De achterstanden die de EU had in de productie van accu’s en chips worden dankzij ingrijpen en samenwerken met de industrie ook ingelopen, stelt de commissievoorzitter bemoedigend.

Von der Leyen kondigde ook aan zich in te zetten voor een ‘Europees Soevereiniteitsfonds’. Dat lichtte ze niet verder toe, maar plannen voor zo’n fonds doen al langer de ronde. Ze zouden Europese bedrijven een steuntje in de rug moeten geven op de wereldmarkt. Het fonds zou risico’s kunnen afdekken en kredieten kunnen verstrekken waar particuliere geldschieters zich niet aan wagen nu de wereldwijde vrijhandel meer en meer onder druk staat.