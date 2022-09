CBS: lager gasverbruik zorgde voor minder uitstoot broeikasgassen

De uitstoot van broeikasgassen is in het tweede kwartaal van dit jaar met 9 procent afgenomen afgezet tegen dezelfde periode een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt de mindere uitstoot verband met de daling van het aardgasverbruik in de industrie, landbouw en gebouwde omgeving. Dit was in het eerste kwartaal van het jaar ook al het geval.

Het statistiekbureau verduidelijkt dat mede door de hoge aardgasprijzen en het relatief zachte en zonnige voorjaar er minder aardgas werd verbruikt. Dat zorgde logischerwijs ook voor minder uitstoot van broeikasgassen. Daarbij speelt mee dat bedrijven die gebruik maken van gas als energiebron moeilijk op korte termijn over kunnen schakelen op een andere bron.

De elektriciteitssector produceerde ruim 4 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Maar de uitstoot is daarbij nagenoeg gelijk gebleven aan een jaar eerder. Dat komt onder andere door de groeiende inzet van hernieuwbare energie zoals wind en zon. Verder neemt ook de productie van energie uit kolen weer toe, ondanks de hogere CO2-prijs.

Volgens het CBS lag de uitstoot van CO2 door de hele economie in het tweede kwartaal 6,4 procent lager op jaarbasis. Dat terwijl de economie in die periode met 5,3 procent groeide. De CO2-emissies waren met name lager in de chemische industrie, de aardolie-industrie en de basismetaalindustrie.

De transportsector stootte ruim een vijfde meer CO2 uit dan een jaar eerder. Deze toename is volgens het statistiekbureau vooral toe te schrijven aan het gedeeltelijke herstel van de luchtvaart. De uitstoot van de luchtvaart steeg op jaarbasis met 61 procent.