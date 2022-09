Damrak verder omlaag na koersval Wall Street

De AEX-index op het Damrak ging woensdag verder omlaag. Beleggers verwerkten de koersval op Wall Street, die werd veroorzaakt door het teleurstellende inflatiecijfer van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse inflatierapport zorgde dinsdag ook al voor koersdruk op de Europese markten, maar Wall Street zakte na de slotbel in Europa verder weg en beleefde de slechtste beursdag sinds juni 2020.

De sterker dan verwachte stijging van de Amerikaanse consumentenprijzen wakkerde de vrees weer aan dat de Federal Reserve de rente stevig zal blijven verhogen om de inflatie aan te pakken. Voorafgaand aan het inflatiecijfer heerste juist hoop bij beleggers dat de Fed de rente minder agressief zou gaan verhogen. Hogere rentetarieven zijn slecht nieuws voor aandelen in het algemeen en met name voor de snelgroeiende techbedrijven. Techgraadmeter Nasdaq raakte daardoor dinsdag ruim 5 procent kwijt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de min op 679,40 punten. Dinsdag verloor de AEX al 1,8 procent. De MidKap daalde 0,4 procent tot 937,07 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. De Londense FTSE-index zakte 0,7 procent. De Britse inflatie is in augustus iets afgekoeld ten opzichte van een maand eerder door lagere benzineprijzen.

Verfconcern AkzoNobel was de grootste daler in de AEX met een verlies van dik 3 procent. Olie- en gasconcern Shell, uitzender Randstad en zorgtechnologiebedrijf Philips volgden met minnen tot 1,7 procent. Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway ging op kop met een plus van 1,6 procent. Speciaalchemieconcern DSM won 0,3 procent na een koopadvies door analisten van Jefferies.

In Madrid steeg Inditex bijna 5 procent. Het Spaanse moederbedrijf van winkelketens als Zara, Bershka en Pull & Bear heeft in de eerste helft van het jaar goede zaken gedaan ondanks de zorgen over de dalende koopkracht van consumenten. Het bedrijf wist zijn prijzen flink te verhogen en zag de omzet en winst stijgen tot recordniveaus.

Lufthansa zakte dik 2 procent in Frankfurt. De Duitse overheid heeft het resterende belang van bijna 10 procent in de luchtvaartmaatschappij van de hand gedaan. De verkoop leverde de staat 760 miljoen euro op.

De euro was weer minder waard dan 1 dollar door het vooruitzicht van forse renteverhogingen in de VS. De eenheidsmunt noteerde op 0,9988 dollar, tegen 1,0006 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent in prijs tot 86,41 dollar per vat. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 92,19 dollar per vat.