Duits plan voor heffing aan gasverbruikers wankelt

Het Duitse plan om een heffing op te leggen aan gasverbruikers heeft vertraging opgelopen. Het plan geldt als een van de belangrijkste pogingen van de regering om de energiesector te stabiliseren, maar de vraag is of het dus op tijd in werking kan treden. De maatregel zou woensdag ter goedkeuring aan het kabinet worden voorgelegd. Maar door die termijn ging een streep omdat een aantal ministeries hun handtekening niet had gezet.

De Duitse regering wil eigenlijk vanaf 1 oktober heffingen opleggen aan gasverbruikers. Daardoor zal de jaarlijkse energierekening van een gemiddeld huishouden met honderden euro’s stijgen. Om de klap op te vangen zal de omzetbelasting op gas tijdens de heffing worden verlaagd van 19 naar 7 procent. De opbrengst van de heffing wordt gebruikt als steun aan leveranciers om te voorkomen dat zij failliet gaan. Daaronder ook Uniper, Duitslands grootste importeur van Russisch gas.

Het plan is van meet af aan omstreden. Het Duitse energiesysteem heeft geld nodig na het Russische besluit om de gasleveringen te beperken. Het plan van minister van Economie Robert Habeck leidde tot onenigheid in de Duitse coalitie. Bedrijven die niet door de stijgende prijzen worden getroffen zouden namelijk ook een beroep op steun kunnen doen. Juridisch deskundigen betwijfelen ook of deze vorm van staatssteun grondwettelijk mag. De geplande heffing heeft ook nog geen groen licht gekregen van de Europese Commissie.

Nog controversiƫler is het plan van Habeck om bepaalde consumenten nog een extra heffing op te leggen. Zo zouden consumenten die gebruik maken van stadsverwarming en consumenten met langlopende gascontracten een extra bijdrage moeten doen, zo is het idee. Volgens lobbygroep AGFW zijn ongeveer 6 miljoen huishoudens aangesloten op centrales die warmte distribueren naar nabijgelegen woningen. Aardgas heeft een aandeel van ongeveer 56 procent van deze markt. Het is onduidelijk hoe de autoriteiten onderscheid kunnen maken tussen de verschillende klanten.