Duitse chemiesector snijdt in productie door hoge energieprijzen

De belangrijke chemische en farmaceutische sector in Duitsland schroeft de productie terug omdat honderden bedrijven in de sector worden getroffen door de hoge energieprijzen. De Duitse Vereniging voor de Chemische Industrie (VCI), waar ook de grote Duitse chemieproducent BASF lid van is, verwacht dat de productie in de sector dit jaar met 5,5 procent zal krimpen.

Vooral de chemische en farmaceutische industrie, met meer dan 473.000 medewerkers, wordt getroffen door de energiecrisis in Duitsland, die is ontstaan doordat Rusland de gastoevoer aan het land steeds verder heeft verminderd. Volgens de VCI is de sector de grootste gasverbruiker van Duitsland, met een verbruik van 15 procent van al het beschikbare aardgas in het land. De sector heeft gas nodig als energiebron en als grondstof voor verdere verwerking van producten zoals kunststoffen, geneesmiddelen en meststoffen.

Volgens VCI-voorzitter Christian Kullmann zal de chemische productie alleen al dit jaar met maar liefst 8,5 procent dalen. “De productie terugdringen is een eerste stap. Als bepaalde processen volledig moeten worden stilgelegd, starten ze misschien nooit meer op”, waarschuwde de voorzitter.

In het tweede kwartaal van het jaar daalde de productie in de Duitse chemische en farmaceutische industrie met 6,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De omzet groeide daarentegen met 3,4 procent, tot bijna 65 miljard euro, door de sterk gestegen prijzen van chemische producten en geneesmiddelen.