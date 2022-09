Duitsland boekt 760 miljoen winst op verkoop belang in Lufthansa

Duitsland heeft een winst behaald van 760 miljoen euro op de verkoop van een belang in de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Het gaat om een belang van 9,92 procent waarvoor de Duitse staat 1,07 miljard euro heeft ontvangen. Eerder was voor het belang 306 miljoen euro betaald, waarmee onder de streep de forse winst overblijft.

Het belang was namens Duitsland in handen van het nationale stabilisatiefonds WSF. Institutionele beleggers hebben het aandelenpakket van bijna 10 procent overgenomen. Mogelijk was Klaus-Michael Kuehne, de rijkste man van Duitsland, een van de kopers. Hij zei eerder dat hij zijn aandelenpakket in de grootste luchtvaartmaatschappij wil uitbreiden.

Met de verkoop heeft de Duitse staat zich volledig teruggetrokken uit de luchtvaartmaatschappij. De verwerving van de aandelen was onderdeel van overheidssteun die Lufthansa kreeg tijdens de lockdowns wegens corona, toen geen vliegverkeer mogelijk was. In totaal schoot Duitsland te hulp met 9 miljard euro. Lufthansa had uiteindelijk niet al dat geld nodig om overeind te blijven. Vorig jaar november had Lufthansa alle steun terugbetaald.

Lufthansa maakte maandag bekend dat afspraken over een nieuwe cao zijn afgerond. Piloten krijgen er, in twee stappen, 980 euro aan basissalaris bij. Bonden committeerden zich eraan dat er tot 30 juni 2023 geen stakingen zijn.