Duitsland overweegt energieconcern Uniper te nationaliseren

De Duitse regering overweegt energieconcern Uniper volledig over te nemen. Het bedrijf, dat ook in Nederland elektriciteitscentrales uitbaat, klopte eerder al aan in Berlijn voor meer overheidssteun omdat Rusland de toevoer van gas naar Europa afknijpt. Nu denkt het kabinet van bondskanselier Olaf Scholz erover een belang van meer dan 50 procent in Uniper te nemen of om het bedrijf volledig te nationaliseren, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Uniper kwam in de problemen toen het Russische staatsgasconcern Gazprom de toevoer naar Europa afkneep. Daardoor moest het bedrijf gas inkopen op de markt tegen veel hogere prijzen dan die van zijn langetermijncontracten met Gazprom, wat tot een verlies van ruim 12 miljard euro in het eerste halfjaar van 2022 leidde. Topman Klaus-Dieter Maubach zei onlangs dat de zoektocht naar een alternatief voor Russisch gas deze maand voor een verliespost van 7 miljard euro kan zorgen.

De Duitse en Finse regering overleggen volgens Bloomberg over een mogelijke nationalisatie. Uniper is voor het grootste deel in handen van nutsbedrijf Fortum, dat in handen is van de Finse staat.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken en Fortum weigerden commentaar. Uniper kon niet direct reageren op vragen over het nieuws.