Huiseigenaren zetten kanttekeningen bij verplichte verduurzaming

Als huiseigenaren verplicht worden om hun huis te verduurzamen moet wel rekening gehouden worden met randvoorwaarden zoals tekorten aan benodigde installaties en vakmensen en de betaalbaarheid van aanpassingen. Verder moeten er ook voldoende adviseurs zijn om huishoudens bij te staan. Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van eigen onderzoek.

Ligt het aan het kabinet dan worden huishoudens vanaf 2026 verplicht om een hybride warmtepomp aan te schaffen bij vervanging van de ketel. Ook worden huizenbezitters straks mogelijk verplicht hun huis energiezuiniger te maken. Het plan van een zogeheten labelsprong voor 2030, waarbij een huis van energielabel G naar label F moet en mogelijk naar E, komt uit de koker van de Europese Commissie.

Volgens de VEH weten huiseigenaren heus wel dat er verduurzaamd moet worden. Maar ze maken zich tegelijkertijd grote zorgen. Zo moet er eerst duidelijkheid zijn over de kosten en baten. Door de krapte in de markt is bijvoorbeeld de kostprijs van een warmtepomp flink gestegen. “Hierdoor twijfelen ze of een verplichting wel haalbaar is en nemen ze een passieve houding aan”, aldus de VEH.

Huiseigenaren vragen zich ook af hoeveel zij moeten investeren in verduurzamen en of de totale kosten niet te hoog oplopen. Hoelang is een definitief label geldig? En kan de overheid de classificering van de labels tussendoor aanpassen?, zijn andere vragen die nog onbeantwoord zijn. De vereniging wil dat bij de uitwerking van de plannen door Woonminister Hugo de Jonge de opmerkingen van de huiseigenaren meegenomen worden.