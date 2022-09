IMF-baas: strenge winter kan voor sociale onrust zorgen in Europa

Een strenge winter kan leiden tot sociale onrust in Europa. Daarvoor waarschuwt Kristalina Georgieva, het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Volgens de Bulgaarse heeft de Russische inval in Oekraïne al gezorgd voor “verschrikkelijke” economische gevolgen. Door de verminderde gasleveringen van Rusland aan Europa zijn er bijvoorbeeld zorgen over mogelijke tekorten aan aardgas bij een strenge winter. Verder heeft de oorlog in Oekraïne de inflatie aangejaagd, waardoor veel huishoudens financiële problemen hebben.

Ook is de vrees voor een recessie aangewakkerd. Volgens haar betekent de huidige situatie dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar strijd tegen inflatie zorgvuldig moet afwegen. De ECB is bezig de rente te verhogen om de inflatie aan te pakken. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de noodzaak om de economie draaiende te houden, aldus het IMF-hoofd.

“Er is zeker angst voor een recessie in sommige landen, of zelfs als het geen recessie is, dat het deze winter als een recessie kan aanvoelen”, zei Georgieva. “En als moeder natuur besluit niet mee te werken en de winter echt streng is, kan dat leiden tot sociale onrust.”