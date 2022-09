Kenners: reputatie Jumbo kan geschaad worden door zaak Van Eerd

Supermarktconcern Jumbo kan volgens retailkenners reputatieschade oplopen door de arrestatie van topman Frits van Eerd. Hij zou verdachte zijn in een witwasonderzoek. Jumbo zelf is niet betrokken bij de zaak en wil niet zeggen wat het onderzoek betekent voor de positie van Van Eerd als topman.

Dinsdag werden op meerdere plekken doorzoekingen gedaan door onder meer de FIOD en het Functioneel Parket Noord-Nederland. Invallen waren in de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther maar ook op andere plaatsen. Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross, aldus het OM. In totaal zijn negen mensen aangehouden.

Volgens retail- en merkendeskundige Paul Moers kan de kwestie behoorlijk wat invloed hebben op de reputatie van het merk Jumbo dat volgens hem altijd erg sympathiek en buitengewoon sterk is geweest. Bijvoorbeeld door de vele sponsorcontracten waarbij Jumbo betrokken is. Het familiebedrijf is onder andere sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma. Ook Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een sponsordeal met Jumbo.

Moers verwijst naar het oude fraudeschandaal bij Ahold onder voormalig topman Cees van der Hoeven. Dat boekhoudschandaal zorgde ervoor dat veel klanten van Ahold wegliepen. “Tot nu toe was de reputatie van Jumbo smetteloos, maar je ziet dat als het fout gaat dit wel degelijk veel invloed kan hebben. Mensen zijn hier gevoelig voor.”

Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail bij Nyenrode, zegt veel bewondering te hebben voor wat de familie Van Eerd heeft opgebouwd. Ook benadrukt ze dat er nog veel onduidelijk is over de vermeende witwaszaak. Maar als er echt wat aan de hand is kan dat volgens haar wel gevolgen hebben voor de reputatie van de familie Van Eerd. “De schijn kan al voldoende zijn. De sympathie kan dan afbrokkelen”, aldus Koelemeijer.

Moers stelt wel voorop dat niemand schuldig is totdat die is veroordeeld. “Maar dat er wat aan de hand is met Van Eerd is wel evident, gezien de zware actie van het OM.” Hij raadt Jumbo aan om te zwijgen over de zaak totdat er meer duidelijk is. Als Van Eerd daadwerkelijk vervolgd zou worden, dan adviseert Moers de topman om tijdelijk af te treden om zich op zijn verdediging te kunnen richten.

Koelemeijer zegt dat als Van Eerd echt in beschuldiging wordt gesteld zijn functie bij Jumbo onhoudbaar zou worden. “Frits van Eerd zal dan zelf door het stof moeten.”