Ministerie vindt dat cao supermarkten ook voor onlinesupers geldt

Medewerkers van onlinesupermarkten vallen voortaan onder dezelfde cao als personeel van ‘stenen’ supermarkten. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bepaald. Vakbond FNV is opgetogen over het nieuws, omdat dit zou betekenen dat bedrijven als Picnic en flitsbezorgers de cao ook moeten naleven.

Het ministerie van SZW kan cao’s algemeen verbindend verklaren voor een hele sector. Werkgevers in de supermarktbranche en vakbonden vroegen samen om zo’n algemeenverbindendverklaring voor de supermarkt-cao. Dat stuitte op verzet bij E-commerce Nederland, een nieuwe werkgeversvereniging die een eigen cao wil laten gelden voor onlinesupermarkten. Bepaalde activiteiten die onder de supermarkt-cao vallen, zoals boodschappen verkopen via een site, zijn namelijk ook het domein van de cao voor e-commerce.

Maar het ministerie van SZW ziet niets in die klachten. De supermarkt-cao bestond al langer, dus het is juist de nieuwe cao voor onlinesupermarkten die de overlap veroorzaakt. En in de cao voor supermarktmedewerkers staat al sinds 2001 dat die ook geldt voor “een virtuele inrichting” waar een keur aan levensmiddelen wordt aangeboden. Die cao is al vaker algemeen verbindend verklaard.

Volgens FNV-bestuurder Michiel Al betekent dit dat onlinesupermarkten zoals Picnic en flitsbezorgers Gorillas en Flink hun personeel dezelfde toeslagen als supermarkten moeten betalen. Dat gaat bijvoorbeeld om extra beloningen voor weekend- of avondwerk. “Laten we wel wezen, boodschappen bezorgen aan huis bestaat al heel lang”, zegt Al. “Waar het ons om gaat, is dat er geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden meer mogelijk is.”