Opnieuw verlies voor AEX-index na dreun op Wall Street

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag opnieuw lager gesloten. Het verlies bleef echter beperkt, na de zware koersdalingen op Wall Street op dinsdag door het tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfer. De hoger dan verwachte inflatie in de Verenigde Staten had een dag eerder ook al gezorgd voor een negatieve stemming op de Europese markten.

Door die hoge inflatie zal de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve waarschijnlijk doorgaan met het agressief verhogen van de rente. Er wordt zelfs rekening gehouden met nog een sterkere rentestap door de Fed volgende week. Beleggers zijn bang dat die sterke renteverhogingen een economische recessie kunnen veroorzaken.

De AEX sloot 0,5 procent lager, op 680,86 punten, na een verlies van 1,8 procent op dinsdag. De MidKap daalde 0,8 procent, tot 933,04 punten. De hoofdgraadmeters in Londen en Frankfurt leverden tot 1,3 procent in. Parijs hield de schade beperkt tot een min van 0,4 procent

Betalingsverwerker Adyen was de grootste stijger in de Amsterdamse hoofdindex, met een plus van 1,3 procent. Een dag eerder was het aandeel nog 8 procent gekelderd. Hekkensluiter bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 was staalproducent ArcelorMittal, met een verlies van 4,2 procent, gevolgd door zorgtechnologieconcern Philips en verfbedrijf AkzoNobel, met minnen tot 3,9 procent.

In Madrid kreeg Inditex er 4 procent bij. Het Spaanse moederbedrijf van winkelketens als Zara, Bershka en Pull & Bear heeft in de eerste helft van het jaar goede zaken gedaan, ondanks de zorgen over de dalende koopkracht van consumenten. Het bedrijf wist zijn prijzen flink te verhogen en zag de omzet en winst stijgen tot recordniveaus.

Lufthansa verloor 3,5 procent in Frankfurt. De Duitse overheid heeft het resterende belang van bijna 10 procent in het luchtvaartconcern van de hand gedaan. De verkoop leverde de staat 760 miljoen euro op. Uniper ging ruim 18 procent onderuit. De Duitse regering overweegt het noodlijdende energieconcern, dat in de problemen is gekomen door de reductie van de Russische gasleveringen aan Duitsland, te nationaliseren.

De euro noteerde op 0,9998 dollar, tegen 1,0006 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 1,6 procent in prijs, tot 88,76 dollar per vat. Brentolie kostte 1,4 procent meer, op 94,47 dollar per vat.