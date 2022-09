Poetin: Oekraïens graan vooral sturen naar landen in nood

Bij de verschepingen van Oekraïens graan moet de prioriteit liggen bij landen die er het meest behoefte aan hebben. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin woensdag gezegd tijdens een telefoongesprek met Verenigde Naties-chef António Guterres.

In het gesprek ging het vooral over de uitvoering van de overeenkomst van Istanboel over de export van Oekraïens graan die in juli werd gesloten. Die overeenkomst, die onder leiding van Turkije en de VN tot stand kwam, maakte het weer mogelijk om Oekraïens graan per schip te exporteren. Daarvoor zat veel Oekraïens graan door oorlogshandelingen vast in de havens aan de Zwarte Zee, wat wereldwijd tot zorgen over hongersnood leidde.

Zowel Poetin als Guterres benadrukte het belang om als eerste te voorzien in de behoeften van degenen die voedsel nodig hebben in Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika, aldus het Kremlin in een verklaring. Poetin gaf eerder aan dat er te veel graan naar Europa werd verscheept. De graandeal loopt in principe dit najaar af. De vraag is of Rusland de deal wil verlengen.