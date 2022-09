Rabobank houdt rekening met daling woningprijzen in loop van 2023

Na jaren van sterk opgelopen prijzen zouden woningen in de loop van volgend jaar in prijs kunnen dalen. Door zorgen over economische tegenwind, dure energie en hogere rentes is er minder vraag naar woningen, merken economen van Rabobank. Daarnaast zetten meer mensen hun huis op de markt waardoor het aanbod groeit.

De afgelopen maanden is al sprake van afkoeling op de huizenmarkt, waarbij de prijzen steeds minder hard stijgen. Voor heel 2022 verwacht de bank dat woningen op jaarbasis gemiddeld 15,2 procent in waarde stijgen. Over heel 2023 zullen ze nog 3 procent duurder worden en “in de loop van volgend jaar kunnen de huizenprijzen beperkt gaan dalen.”

“Door de gestegen rentes en de toegenomen onzekerheid wordt het sentiment over de huizenmarkt steeds negatiever. Dit remt de vraag. Ook de pijlsnel gestegen energieprijzen en de vrees voor de toekomstige energierekening zorgen er vermoedelijk voor dat mensen voorzichtiger zijn”, vat woningmarkteconoom Carola de Groot de situatie samen. Ze verwacht dat mensen die eerder nog op zoek waren naar een huis die jacht staken.

Tegelijkertijd blijft de woningmarkt krap. Zo vinden verkopers van een huis nog altijd snel een koper. Volgens De Groot is het ook nog lang niet zeker dat de toename van te koop staande woningen doorzet.

De verwachte daling van de huizenprijzen in de loop van volgend jaar zal dan ook geen crisis teweegbrengen zoals tussen 2008 en 2013, verwachten de Rabobank-economen. Dit komt omdat veel huizenbezitters veel overwaarde hebben. Ook speelt mee dat huizenbezitters minder risicovol geleend hebben om hun huis te kunnen kopen dan tijdens de financiƫle crisis. Toen waren aflossingsvrije hypotheken bijvoorbeeld populair, waardoor het uitstaande krediet vaak hoger was dan de marktwaarde van het huis. Door de vrees voor restschulden bij een verkoop durfden minder mensen te verhuizen, wat de vraag naar huizen verder drukte.

Toch is het niet ondenkbaar dat woningprijzen sterker dalen dat Rabobank nu nog verwacht. Dat kan gebeuren als na de eerste prijsdalingen mensen wachten met het kopen van een huis, in de hoop dat dit nog goedkoper wordt.