Shell: energieverbruik omlaag, snel meer hernieuwbare bronnen

Shell “ondersteunt de noodzaak van tijdelijk noodbeleid en andere maatregelen om de energiecrisis in Europa en elders te verlichten en om huishoudens en bedrijven te beschermen”, laat het bedrijf weten in een verklaring. Het olie- en gasconcern pleit verder voor “geco√∂rdineerde maatregelen die zorgen voor minder energieverbruik in de komende maanden” en het aanmoedigen van “de snellere invoering van hernieuwbare energiebronnen”, zoals wind- of zonne-energie.

Daarmee reageert het concern op maatregelen die de Europese Commissie heeft aangekondigd tegen de hoge energieprijzen. Daaronder valt ook een zogenoemde meevallersheffing die Brussel wil gaan opleggen aan grote energiebedrijven. Overwinsten behaald door de hoge energieprijzen worden afgeroomd en uitgekeerd aan burgers en bedrijven, is de bedoeling. In de verklaring ging Shell niet in op dat specifieke voornemen.

Woensdag zei Europese-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een toespraak in het Europees Parlement dat maatregelen om consumenten te compenseren meer dan 140 miljard euro opleveren. Woensdagmiddag worden meer details bekend over de plannen, vrijdag besluiten de energieministers van de lidstaten erover.

Hoewel nog niet precies bekend is hoe de ‘solidariteitsbedragen’ voor grote energiebedrijven in Europa eruit gaan zien, verwacht RBC Capital Markets dat ze “beheersbaar” zijn voor deze concerns. Volgens Biraj Borkhataria, analist bij de zakenbank, geldt dat vooral voor “wereldwijd gediversifieerde bedrijven die in Europa wat minder verdienen”, zegt hij tegen persbureau Bloomberg.

De meeste pijn, zo verwacht de analist, lijden het Finse brandstoffenbedrijf Neste en het Spaanse Repsol, omdat zij het grootste deel van hun winst in Europa behalen. Hun winst voor belasting zal door de extra heffingen geraakt worden met respectievelijk 13 en 6 procent, verwacht Borkhataria. De impact op de winst voor belasting raamt RBC voor de grote energiebedrijven Shell, BP en TotalEnergies op ongeveer 2 procent. Bij die berekeningen is uitgegaan van een heffing door de EU van 30 procent op behaalde overwinsten ten opzichte van de winsten in de ‘reguliere’ voorgaande drie jaar.

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), die de sector vertegenwoordigt, wilde desgevraagd nog niet vooruitlopen op de uiteindelijke besluiten van de Europese Commissie “maar volgt dat met belangstelling”, aldus een zegsman.