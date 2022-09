Wall Street hoger na koersdreun, veel aandacht voor ‘Big Tech’

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan na de koersdreun een dag eerder. Grote techbedrijven stonden om uiteenlopende redenen in de schijnwerpers. Zo kregen Facebook-moeder Meta en Alphabet-dochter Google miljoenenboetes in Zuid-Korea en heeft Amazon de staat Californië achter zich aan vanwege oneerlijke concurrentiepraktijken. Ook de autosector weet de aandacht op zich gericht vanwege de autoshow in Detroit.

Alphabet eindigde 0,7 procent hoger. Dochter Google moet in Zuid-Korea omgerekend bijna 50 miljoen euro betalen vanwege het schenden van privacyregels. Ook staat het bedrijf voor een ingreep in zijn ideeënbroedplaats Area 120. Zo zou het aantal projecten in de kraamkamer zijn gehalveerd en moet de helft van het personeel op zoek naar een nieuwe baan. Een boete die het eerder kreeg voor concurrentiebeperkingen in Europa werd maar licht verlaagd naar 4,1 miljard euro.

Meta Platforms sloot de sessie met een verlies van ruim 1 procent. Dat bedrijf moet vanwege een soortgelijk vergrijp als Google in Korea omgerekend 22 miljoen euro aftikken. Amazon sloot met een winst van 1,4 procent. De Amerikaanse staat Californië heeft de webwinkelreus aangeklaagd vanwege concurrentiebeperkend gedrag. Contracten die Amazon sluit met externe verkopers en groothandelaren zouden de prijzen opdrijven. Dat zou concurrentie-verstikkend werken en gaat in tegen de antitrustregels van Californië.

President Joe Biden kondigde tijdens de autoshow van Detroit een eerste ronde van financiering aan voor een landelijk netwerk van laadinfrastructuur. De president is er alles aan gelegen elektrisch rijden te promoten.

Starbucks klom 5,5 procent. De koffieketen verhoogde zijn verwachtingen. Staalfabrikant Nucor zakte 11 procent na een tegenvallende verwachting voor het huidige kwartaal. United Airlines won 1,7 procent. De luchtvaartmaatschappij kondigde een samenwerking met Emirates aan en zal daardoor ook vluchten naar Dubai gaan aanbieden.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,1 procent op 31.135,09 punten en de brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3946,01 punten. Techgraadmeter Nasdaq sloot met een winst van 0,7 procent op 11.719,68 punten.

De euro noteerde op 0,9977 dollar, tegen 0,9998 dollar bij het Europese slot. Een vat Amerikaanse olie klom 1,6 procent in prijs, tot 88,69 dollar per vat. Brentolie kostte 1,2 procent meer, op 94,26 dollar per vat.