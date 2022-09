Wall Street iets omhoog na slechtste beursdag sinds 2020

De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag bij opening kleine winsten zien na de koersdreun een dag eerder. Wall Street beleefde dinsdag de slechtste beursdag sinds juni 2020 door een teleurstellend inflatiecijfer van de Verenigde Staten. De consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld stegen in augustus harder dan verwacht, waardoor de hoop op mildere renteverhogingen door de Federal Reserve de grond in werd geboord.

Ook woensdag kwam er meer informatie over de inflatie naar buiten. Zo bleek dat de prijzen die Amerikaanse producenten voor hun producten vragen afgelopen maand licht zijn gedaald ten opzichte van juli door lagere brandstofkosten. Maar zonder inbegrip van sterk schommelende voedsel- en brandstofprijzen stegen de producentenprijzen juist.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening licht hoger op 31.121 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3938 punten. De Nasdaq ging een fractie omhoog naar 11.633 punten. De techgraadmeter kelderde dinsdag ruim 5 procent. Hogere rentetarieven zijn over het algemeen slecht nieuws voor aandelen en met name voor snelgroeiende technologiebedrijven.

De koersen van grote techbedrijven als Apple, Amazon, Facebook-moeder Meta en Microsoft waren wisselend, na de dalingen van tot wel 9 procent een dag eerder. De supermarktketens Walmart en Target stegen 0,2 en 0,8 procent dankzij koopadviezen van analisten van KeyBanc.

Starbucks klom 4,7 procent. De koffieketen verhoogde zijn verwachtingen. Het concern voorziet nu een dubbelcijferige groei van de omzet en winst per aandeel in de komende drie jaar. Staalfabrikant Nucor zakte 6 procent na een tegenvallende verwachting voor het huidige kwartaal. Media- en telecomconcern Comcast won 1,9 procent na de aankondiging nog meer eigen aandelen in te kopen.

Google-moeder Alphabet verloor 0,2 procent. Volgens een Europese rechter heeft Google terecht een miljardenboete van de Europese Commissie gekregen. Het techbedrijf maakte zich inderdaad schuldig aan het wegdrukken van concurrenten op Android-telefoons en andere -apparaten, aldus de rechter. De boete wordt wel iets verlaagd naar ruim 4,1 miljard euro.