Werkgevers ov: stop met staken en kom aan tafel

Vakbond FNV moet zijn stakingsplannen afblazen en weer plaatsnemen aan de onderhandelingstafel om tot een cao Openbaar Vervoer te komen. Die oproep deed de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV). Volgens de vereniging wordt er gestaakt terwijl er al een geldige cao loopt.

FNV heeft voor komende vrijdag een landelijke stakingsdag aangekondigd. Volgens de bond is actie bittere noodzaak, gelet op de werkomstandigheden van chauffeurs en andere personeel. “Doordat de beloning en de andere voorwaarden in de huidige cao niet aantrekkelijk genoeg zijn, is er te weinig personeel. Daardoor is de werkdruk hoog en vallen er veel collega’s uit, waardoor de werkdruk nog hoger wordt”, aldus FNV.

VWOV benadrukt dat vakbond CNV eerder dit jaar instemde met het bod van de werkgevers. Voor een bindende en rechtsgeldige cao is instemming van één vakbond voldoende. De huidige cao die voor al het personeel geldt, loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december dit jaar. Personeel krijgt een loonsverhoging van 2,8 procent en twee keer een eenmalige uitkering van 1200 euro. Ook is er een regeling voor werknemers die eerder willen stoppen met werken.

In het streekvervoer werken zo’n 13.000 mensen. De afgelopen maanden staakten buschauffeurs meer dan twintig dagen door het hele land. De VWOV benadrukt dat niet alle chauffeurs het werk neer zullen leggen vrijdag. De dienstregeling wordt zoveel mogelijk gereden. Bij eerdere stakingsdagen was de uitval volgens de ov-bedrijven beperkt, al verschilde dat per regio.