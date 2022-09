Zara-moeder merkt weinig van koopkrachtpijn en boekt recordwinst

Kledingconcern Inditex heeft ondanks de zorgen over de dalende koopkracht van consumenten goede zaken gedaan. Het Spaanse moederbedrijf van winkelketens als Zara, Bershka en Pull & Bear bereikte in het eerste halfjaar een recordomzet en -winst.

De omzet steeg met bijna een kwart tot 14,8 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een winst van 1,8 miljard euro, een stijging van 41 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Inditex opende wereldwijd nieuwe winkels. Om de winstmarges op peil te houden, verhoogde het bedrijf ook de prijzen in veel belangrijke markten. Volgens analisten van zakenbank UBS, die wereldwijd websites afspeuren voor prijsinformatie van winkels, stegen kledingstukken van Zara gemiddeld ruim 12 procent in prijs. Bij concurrenten als H&M en Asos was die prijsstijging veel minder hevig. Volgens het bedrijf zelf vallen ook de nieuwe collecties van Inditex’ modeketens in de smaak, getuige de hogere bezoekersaantallen van zijn ruim 6300 fysieke winkels.

Inditex kijkt optimistisch naar de toekomst, ondanks de hoge inflatie in veel delen van de wereld. Het bedrijf verwacht snel op nieuwe trends in te kunnen spelen door zijn kleding vooral in landen dicht bij Spanje te laten produceren. Dat maakt de aanvoerlijnen korter, waardoor het risico op logistieke problemen kleiner wordt.