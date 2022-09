Aandacht voor Shell op Damrak na aankondiging vertrek topman

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar Shell. Het olie- en gasconcern kondigde aan dat topman Ben van Beurden aan het einde van dit jaar terugtreedt. Hij wordt opgevolgd door Wael Sawan, die momenteel leiding geeft aan de activiteiten van Shell op het gebied van gas en duurzame energie. Persbureau Reuters meldde begin deze maand al dat Van Beurden zou opstappen.

De Europese beurzen zullen waarschijnlijk trachten te herstellen na de recente verliezen. Beleggers putten moed uit een voorzichtige opleving op Wall Street. De stemming blijft daar echter terughoudend door de vrees dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente volgende week opnieuw flink zal verhogen na het teleurstellende inflatiecijfer van de Verenigde Staten over augustus.

Ook de Europese energiecrisis houdt de markten in de greep. De gasprijs schoot woensdag weer omhoog nadat de Europese Commissie een plan onthulde om op de energiemarkt in te grijpen. Daarbij werd het idee van een prijsplafond voor gas op de lange baan geschoven.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In Londen zou de Bank of England donderdag met een rentebesluit komen, maar dat is vanwege het overlijden van koningin Elizabeth een week uitgesteld.

De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent hoger na de forse verliesbeurt van bijna 3 procent een dag eerder. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,2 procent in de plus, terwijl de beurs in Shanghai 1,7 procent verloor.

Op het Damrak maakte laadpalenmaker Alfen bekend dat zijn aandeel per 19 september wordt opgenomen in de belangrijke Stoxx Europe 600-index. Intertrust en CSC kondigden aan goedkeuring te hebben gekregen van de autoriteiten in Ierland voor de overname van het Amsterdamse trustkantoor door zijn Amerikaanse branchegenoot.

De Europese beurzen sloten woensdag opnieuw lager. De AEX verloor 0,5 procent en de graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 1,3 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,1 procent hoger op 31.135,09 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent.

De euro noteerde op 0,9962 dollar, tegen 0,9998 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent in prijs tot 88,57 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 94,03 dollar per vat.