AEX krabbelt op, Shell stijgt na aankondiging vertrek topman

De AEX-index op het Damrak krabbelde donderdag wat op na de recente zware koersverliezen. Olie- en gasconcern Shell won 0,7 procent na de aankondiging dat topman Ben van Beurden aan het einde van dit jaar terugtreedt. Hij wordt opgevolgd door Wael Sawan, die momenteel leiding geeft aan de activiteiten van Shell op het gebied van gas en duurzame energie. Persbureau Reuters meldde begin deze maand op basis van ingewijden al dat Van Beurden zou opstappen.

Beleggers wisten wat moed te putten uit het voorzichtige herstel op Wall Street. De stemming bleef daar echter terughoudend door de vrees dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente volgende week opnieuw flink zal verhogen na het teleurstellende inflatiecijfer van de Verenigde Staten over augustus.

Ook de Europese energiecrisis blijft de markten in de greep houden. De gasprijs ging donderdag verder omhoog, na de forse opmars een dag eerder die volgde op de plannen van de Europese Commissie om in te grijpen op de energiemarkt. Daarbij werd het idee van een prijsplafond voor gas op de lange baan geschoven.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 683,44 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 935,25 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

ING profiteerde van een koopadvies van de Amerikaanse bank Morgan Stanley en ging aan kop in de AEX, met een plus van dik 2 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips volgde met een winst van 1,5 procent. Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway sloot de rij met een min van 0,9 procent.

In de MidKap zakte koffieconcern JDE Peet’s 3 procent. Analisten van JPMorgan verlaagden het advies voor de eigenaar van Douwe Egberts. Laadpalenmaker Alfen (min 0,4 procent) maakte bekend dat zijn aandeel per 19 september wordt opgenomen in de belangrijke Stoxx Europe 600-index. Intertrust en CSC kondigden aan goedkeuring te hebben gekregen van de autoriteiten in Ierland voor de overname van het Amsterdamse trustkantoor door zijn Amerikaanse branchegenoot. Het aandeel Intertrust noteerde ongewijzigd.

In Stockholm klom Hennes & Mauritz 0,9 procent ondanks tegenvallende omzetcijfers over de periode juni tot en met augustus. De herfstcollecties van de Zweedse kledingketen kende echter een betere start dan vorig jaar.

De euro noteerde op 0,9961 dollar, tegen 0,9998 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent in prijs tot 88,22 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 93,74 dollar per vat.